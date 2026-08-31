Anellucci: "Bisogna dare tempo a Grosso. Non dimentichiamo lo scorso anno"

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L'agente FIFA, Claudio Anellucci, ha parlato a Tuttomercatoweb.com delle difficoltà della Fiorentina: "La Fiorentina ha bisogno di tempo e di calma. Ha cambiato tantissimo e ad oggi queste figurine devono ancora diventare una squadra. Bisogna dare tempo a Grosso, che ha interpretato malissimo la gara con il Frosinone, ma a cui bisogna dare ancora un po' di fiducia. Non dimentichiamoci che questa è una piazza che l'anno scorso ha rischiato di retrocedere".