Calciomercato Barak-APOEL, stavolta è fatta: il centrocampista ceco saluta la Fiorentina

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Sembrava essersi definitivamente arenato, invece il trasferimento di Antonin Barak all'APOEL Nicosia è tornato improvvisamente d'attualità. Il centrocampista ceco classe 1994, di proprietà della Fiorentina e reduce dai prestiti a Kasimpasa e Sampdoria, era stato annunciato dal club cipriota alla fine di luglio. Un annuncio poi raffreddato dalle parole dell'agente Federico Pastorello: "È in uscita, sì, adesso in realtà c'è qualche dettaglio da limare".

Da lì in avanti, però, l'operazione si è bloccata, principalmente per alcune questioni burocratiche ed economiche che sembravano aver fatto saltare il passaggio dell'ex Hellas Verona a Cipro. Dopo settimane senza novità, oggi arriva invece un nuovo aggiornamento e questa volta in senso positivo. Secondo quanto raccolto da TMW, ogni ostacolo è stato superato e Barak è pronto a legarsi all'APOEL con un contratto biennale.