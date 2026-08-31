Calciomercato Accelerata del Torino per Mandragora, si può chiudere già in serata: ecco le cifre

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Continuano ad arrivare novità in merito al mercato della Fiorentina, stavolta riguardanti il capitolo delle uscite. Stando infatti a quanto appreso dalla nostra redazione il Torino sta accelerando in questi minuti per riportare in granata Rolando Mandragora. Il club di Urbano Cairo sta avendo contatti direttamente tramite la figura del presidente con la Fiorentina, e una chiusura dell'affare potrebbe arrivare già in serata per un'affare a titolo definitivo da 7-8 milioni. Nel caso Madragora dovesse andare al Torino per la Fiorentina si aprirebbe una corsa a due tra Thorstvedt e Torreira per sostituirlo.