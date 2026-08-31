La Roma vince anche la seconda di campionato: doppio Malen e 4-0 in casa del Lecce

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Si è da poco concluso allo Stadio Via del Mare di Lecce l'anticipo del lunedì di Serie A tra Lecce e Roma. La partita, conclusasi con il risultato di 4-0 in favore degli ospiti allenati da Gian Piero Gasperini, è stato un assoluto monologo dei giallorossi che, dopo aver battuto all'esordio proprio la Fiorentina di Fabio Grosso con un altro netto 4-0, si sono ripetuti risolvendo la pratica già nel primo tempo.

Ad andare a segno infatti nei primi 45 minuti sono stati Malen, autore di una doppietta, e Soule. Nella ripresa è poi arrivato il timbro finale del nuovo arrivato Rodrigo Mora.