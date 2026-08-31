Borghi: "La Fiorentina ha una "non difesa". È stata una partita maledetta"
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Il telecronista e giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato sul proprio canale YouTube della partita disputata al Franchi tra Fiorentina e Frosinone: "Le reti del Frosinone sono stati propiziati da una “non difesa” dei viola, una costante dei primi 180 minuti di Serie A. Il Frosinone giocherà per salvarsi, mentre la Fiorentina è incappata in una giornata maledetta. La serata è stata poi bellissima. In campo è stato sbalorditivo: il primo tempo poteva chiuderlo 4-1, tra pali, portiere e sfortuna.
La Fiorentina non è solida e il livello dei centrali impone un aiuto da parte di tutta la squadra. Non sono Sergio Ramos e Varane, che puoi abbandonare al proprio destino. Poi c’è De Gea, che non è sui propri livelli".
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