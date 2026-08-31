Grosso già a rischio? Gli opinionisti di Tmw Radio si dividono tra chi chiede tempo e chi lo boccia

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La Fiornetina a 0 punti, con 0 gol fatti e 7 subiti, dopo una campagna acquisti importante, fa già discutere. Tmw Radio ha fatto un sondaggio tra i suoi opinionisti, che si sono giustamente divisi, ecco i loro giudizi:

Stefano Impallomeni: "Dispiace affrontare certi argomenti, ma è una squadra bella ma fragile. A questo punto prima si fa e meglio è. Mi dispiace, ma non si deve attendere o si fa un Pioli 2.0. L'uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo è Palladino".

Daniele Garbo: "Se Grosso è il problema, lo sono anche i giocatori. Ma soprattutto chi lo ha scelto, ossia Paratici. E' stato esaltato da tanti, ha scelto lui il tecnico. Ha bisogno di pazienza e tempo comunque Grosso".

Claudio Anellucci: "Avesse fatto un punto in due partite non cambiava nulla. La Fiorentina ha bisogno di tempo, di calma, ha cambiato tantissimo. Sono ancora delle figurine, devono diventare ancora squadra. Va dato tempo a Grosso. La vera sconfitta è stata quella col Frosinone, interpretata male.

Massimo Orlando: "Grosso non ha tanto tempo. Gli hanno fatto la squadra per il 4-3-3 ora, gli hanno preso gli esterni, anche Beto. E' stata fatta una campagna di assoluto valore. Se non vince col Torino, poi va a Napoli, e non fa almeno 3 punti, lo mandano via. per me c'è sullo sfondo Thiago Motta".

Christian Recalcati: "Non c'è più Kean, ed è un problema questo per la Fiorentina".

Fabrizio Ferrari: "Ha giocato con la Roma, ben assemblata e collaudata, e un Frosinone già collaudato. E la Fiorentina è tutta nuova, bisogna dargli tempo".