Serie A, Osmajic e Messias stendono il Lecce: terza vittoria consecutiva per il Genoa

Altra vittoria in campionato per il Genoa di Daniele De Rossi, che batte per due a uno al Via del Mare, il Lecce di Di Francesco. La partita è stata decisa nei primi 45 minuti di gioco dalle reti di Osmajic e Messias, mentre nulla è servito il gol dell’ex viola Maleh, che a fine primo tempo aveva provato ad accorciare le distanze. Con questo successo, il terzo consecutivo in Serie A, i rossoblù sono saliti a quota 13 in classifica, a +8 sulla terzultima posizione occupata attualmente da Fiorentina e Parma, ferme a quota 5 ma con ancora una gara da giocare domani sera.