Vanoli sprona Beto: "Da uno come lui tutti pretendono di più. Con l'Atalanta mi è piaciuto"
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Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato del momento che sta vivendo l'attaccante gigliato Beto, arrivato questa estate dall'Everton e ancora a secco di gol. Queste le dichiarazioni del mister a riguardo: "Beto sta bene, parlo molto con lui. Ma da un giocatore come lui tutti pretendono di più: non è una cattiveria, è normale. Con l'Atalanta è entrato bene e mi è piaciuto. Lui, così come Gonçalves, deve diventare un'arma in più per questa squadra".
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Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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