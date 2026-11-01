Vanoli sprona Beto: "Da uno come lui tutti pretendono di più. Con l'Atalanta mi è piaciuto"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato del momento che sta vivendo l'attaccante gigliato Beto, arrivato questa estate dall'Everton e ancora a secco di gol. Queste le dichiarazioni del mister a riguardo: "Beto sta bene, parlo molto con lui. Ma da un giocatore come lui tutti pretendono di più: non è una cattiveria, è normale. Con l'Atalanta è entrato bene e mi è piaciuto. Lui, così come Gonçalves, deve diventare un'arma in più per questa squadra".