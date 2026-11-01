Nuovo ruolo per Pedro Gonçalves? Vanoli: "Può fare anche la mezzala, è molto duttile"

Uno dei nomi più discussi in casa Fiorentina per il poco spazio che gli sta concedendo Paolo Vanoli è certamente Pedro Gonçalves. Il portoghese, arrivato come colpo di livello negli ultimi giorni del mercato estivo, fino ad oggi ha totalizzato appena 148 minuti. Di lui ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina, svelando anche una nuova possibile collocazione in campo. Queste le parole di Vanoli sull'ex Sporting:

Gonçalves quanto può essere utile in questo momento? "È un giocatore molto duttile, ha fatto tanti ruoli. Io penso che possa fare anche la mezzala. Sono certo che ci potrà dare una grande mano"