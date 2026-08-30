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Mutu ringrazia i tifosi "per l'affetto e l'amore. Firenze la mia seconda casa"

Mutu ringrazia i tifosi "per l'affetto e l'amore. Firenze la mia seconda casa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

All'indomani della festa del Centenario in cui ha sfilato sul prato del Franchi con gli altri ex della Fiorentina, Adrian Mutu, per il quale dalla curva è stato intonato il coro a lui dedicato "Il Fenomeno", ringrazia i tifosi attraverso i social: "Grazie ancora una volta, Firenze.  Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola per l’affetto e l’amore con cui sono sempre stato accolto qui. È sempre un piacere tornare a casa perché, come sapete, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa. È stata una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco, dove ho lasciato una parte importante del mio cuore.

L’ho fatto con grande piacere e lo rifarei altre mille volte, sempre con lo stesso orgoglio e la stessa emozione. Grazie di cuore, Firenze. Sempre". 