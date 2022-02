SERIE A, Milan rallenta: 2-2 a Salerno

Il Milan rallenta all'Arechi e perde la possibilità di allungare in vetta in attesa dell'Inter domani che può invece superarlo. La Salernitana del neo tecnico Nicola ha infatti reso dura la vita ai rossoneri e riesce a strappare il 2-2 in una partita spettacolare e a corrente alternata. Un punto che per la squadra granata, in attesa dei recuperi, dà morale e un punto comunque importante in chiave salvezza.

Messias porta il Milan in vantaggio subito al 5' ma al 29' Bonazzoli beffa un colpevole Maignan e pareggia. Nella ripresa la Salernitana va addirittura in vantaggio con Milan Djuric al 72', che mette a segno un bel gol di testa approfittando dell'errore di Tomori. Al 77' Rebic ci mette una pezza ma di sicuro il Milan non esce certosoddisfatto dal campo, per un'altra occasione persa contro una piccola.