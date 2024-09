SERIE A, Lecce e Parma pareggiano 2-2 al Via del Mare

FirenzeViola.it

Terza sconfitta consecutiva evitata in pieno recupero per il Parma: dal 92' al 95' la squadra di Pecchia raddrizza una gara maledetta che la vedeva in svantaggio di due reti nonostante almeno cinque occasioni clamorose. Da segnalare però anche la terza espulsione nelle ultime tre gare e altri due infortuni a centrocampo. Il Lecce deve recriminare due almeno tre contropiedi sciupati in modo sciagurato nel finale, quando il tris avrebbe definitivamente ucciso la gara.