SERIE A, Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese

Il sabato di Serie A si conclude con la sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Veneti che proveranno a dare continuità al successo per 3-2 contro il Bologna al Dall'Ara, mentre i friulani vengono dal pareggio casalingo contro il Torino. L'Udinese con una vittoria raggiungerebbe il Milan, con due gare in meno, a quota 27 punti. Il Verona, per il momento a quota 18, ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Atta, Bravo, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto, Tourè, Pizarro. Allenatore: Runjaic.