SERIE A, Le formazioni ufficiali di Venezia-Verona

FirenzeViola.it

La 22° giornata di Serie A continua oggi, lunedì 27 gennaio. Alle 18:30 allo stadio Penzo di Venezia i lagunari sfideranno il Verona in uno scontro diretto per la salvezza. Gli arancioneroverdi, penultimi in classifica con 15 punti, non vincono dalla sfida del 22 dicembre contro il Cagliari. Il Verona invece, quattro lunghezze avanti alla formazione di Di Francesco, viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Cande, Haps; Ellertsson, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov, Sarr; Tengstedt. All.: Zanetti