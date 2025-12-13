Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese: Zapata sfida Vardy

Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese: Zapata sfida VardyFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

La Serie A riparte dopo l'anticipo del venerdì sera tra Lecce e Pisa conclusosi con la vittoria della squadra di casa per 1-0 con gol di Stulic, il 15° turno di campionato prosegue infatti in questo sabato con la prima sfida, quella delle ore 15:00, che metterà di fronte Torino e Cremonese. Queste le formazioni ufficiali del match che si disputerà allo Stadio Grande Torino:

Torini (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. All. Marco Baroni.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Davide Nicola