Endrick andrà in Francia: accordo definito tra Real e Lione per il prestito

Il futuro del talento brasiliano del Real Madrid Endrick sarà in Francia, più precisamente all'Olympique Lione allenato da Fonseca. Come scrive AS, il classe 2006 andrà in prestito al club francese a gennaio, come già concordato tra le due società e il giocatore. Il boom di Gonzalo al Mondiale per Club ha sparigliato le carte e Xabi Alonso ha preferito puntare su un vero '9' piuttosto che su Endrick, più dinamico e di talento ma meno d'area di rigore.

Per l'ex Palmeiras non si vede dunque altra soluzione che il prestito dopo un investimento di oltre 60 milioni di euro nell'estate del 2024. L'OL di Fonseca è la migliore ipotesi, perché gioca nelle coppe europee ed è candidato al posto da titolare fisso: ormai l'accordo è definitivo, anche per volontà del Lione in primis e il rendimento scarso di Satriano in attacco, mentre Fofana è infortunato.