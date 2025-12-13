Lecco, l'attaccante Sipos: "Mi paragonano a Dzeko. Siamo simili in altezza e fisico"

Leon Sipos, attaccante croato che milita nel Lecco e gioca nel girone A della Serie C, è una delle rivelazioni del campionato con sette reti realizzate fino ad oggi. In tal senso Sipos ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato non solo della sua carriera e delle varie squadre in cui ha giocato fino ad oggi ma anche di un paragone che viene fatto tra lui e l'attuale attaccante della Fiorentina Edin Dzeko: "Si, siamo simili come altezza e fisico. Ma io vorrei essere un concentrato di tutto: fisicità, velocità, senso del gol, colpo di testa”.