Matri elogia il Sassuolo: "Non mi aspettavo facesse così bene. Bravo Grosso"

vedi letture

In vista della sfida di domani tra Milan e Sassuolo, il doppio ex Alessandro Matri ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: “Non mi aspettavo questa classifica del Sassuolo perché è sempre complicato ritornare su e adattarsi alla categoria e invece è stata brava la società, è stato bravo Grosso a dare la nuova mentalità alla squadra, è stato bravo il direttore a mettere a disposizione giocatori anche con esperienza, mi viene in mente Matic, che danno equilibrio e alzano il livello della squadra e i risultati si sono visti subito".

Come si sopperisce all’assenza di Berardi? “Dire che l'assenza di Berardi dia qualcosa in più mi fa strano. Da conoscitore di Berardi e del Sassuolo, Berardi lo vorrei sempre titolare. È vero che arriva da un infortunio e si hanno dei periodi altalenanti. Una volta l'assenza si sentiva molto di più, bravura dell'allenatore a rendere partecipi tutti e bravura dei giocatori a prendersi le responsabilità. Volpato sta crescendo molto, ha beneficiato dell'assenza di Domenico. Ritorno in Nazionale? Difficile, è molto legato alla sua condizione fisica. Per caratteristiche potrebbe sempre servire vista la sua capacità di trovare il gol, il suo mancino, la propensione alla fase difensiva, ma sarà molto legato alla sua condizione fisica".

Che pensa di Grosso? “Scelta importante, data anche dalla consapevolezza di andare in una società seria con l'ambizione di vincere in Serie B e quest'anno sta dimostrando di essere un allenatore di grande valore, di dare una forte impronta, di avere una bella alchimia. Sono contento per Fabio perché ci ho giocato insieme, l'ho avuto da allenatore a Brescia anche se per poco tempo e sono contento che stia crescendo bene".