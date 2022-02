SERIE A, Le formazioni ufficiali di Salernitana-Bologna

Alle 15.05 (5 minuti di ritardo sono stati voluti dalla Figc per schierarsi contro la guerra) prenderà il via il primo dei tre anticipi del sabato (dopo le due sfide di ieri) della 27esima giornata, con la gara dell'Arechi tra Salernitana e Bologna. alle 18.05 ad Empoli scenderà in campo la Juve mentre alle 20.50 toccherà alla Fiorentina al mapei contro il Sassuolo. Tra i granata partono titolari sia il viola in prestito Ranieri che l'ex Ribery. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Nicola e Mihajlovic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson; Verdi, Kastanos, Ribery; Djuric. Allenatore: Colantuono.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.