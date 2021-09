SERIE A, Le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa

La 4a giornata di Serie A è andata in archivio solo qualche ore fa ed è già tempo di un altro turno di campionato: al Dall'Ara infatti fra poco più di mezz'ora (fischio d'inizio ore 18 e 30) va in scena Bologna-Genoa, anticipo del turno infrasettimanale. Sia Sinisa Mihajlovic che Davide Ballardini vogliono ripartire dopo due Ko nell'ultimo week-end. Per farlo l'ex tecnico viola si affida ad Arnautovic e Barrow, col gambiano che sostituisce Sansone; dall'altra parte i liguri, reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, cambiano qualcosa: sulla trequarti spazio a Kallon e Hernani che, insieme a Fares, sosterranno Destro unica punta. In difesa Ballardini dà fiducia a Mattia Bani, ex di turno. Ecco le scelte dei due tecnici:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.