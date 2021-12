SERIE A, Le formazioni di Sassuolo-Bologna: c'è Orsolini

L'ultimo giorno di gare del 2021 per la Serie A viene inaugurato dal derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. I neroverdi cercano di allungare la striscia positiva ma per farlo non avranno a disposizione Andrea Consigli, grande protagonista del 2-2 contro la Fiorentina ma out per un attacco influenzale. Nel Bologna Sinisa Mihajlovic dà fiducia in avanti a Riccardo Orsolini, possibile uomo mercato a gennaio. Ecco i ventidue che inizieranno il match:

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Traore, Boga; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Medel; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Soriano, Hickey; Arnautovic, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.