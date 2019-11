SERIE A, Le formazioni del derby della Mole

Non c'è Higuain, neanche Ramsey, ma c'è Pjanic nell'undici titolare che Maurizio Sarri ha scelto per il suo primo Derby della Mole: Cristiano Ronaldo fa coppia con Dybala, mentre Bernardeschi è il prescelto nel ruolo di fantasista alle spalle delle punte. A centrocampo Khedira rimane in panchina, con l'ex tecnico del Chelsea che sceglie una mediana di palleggiatori composta da Bentancur, Pjanic e dai muscoli di Matuidi. In difesa confermata la presenza di De Sciglio dal 1', come laterale sinistro, mentre Cuadrado è confermato a destra. De Ligt ritrova posto da titolare al fianco di Bonucci, con Szceszny in porta. Di seguito le scelte dei bianconeri:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Khedira, Ramsey, Higuain, Douglas Costa.

Allenatore: Sarri.