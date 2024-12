SERIE A, Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sabato di Serie A si chiuderà alle 20:45 con la sfida d'alta classifica tra Lazio e Atalanta. All'Olimpico di Roma i biancocelesti di Baroni, quarti in classifica a quota 34 punti, proveranno a fermare la corsa dei bergamaschi che in Serie A vengono da 11 successi consecutivi. La formazione nerazzurra proverà a rispondere all'Inter dopo il successo della squadra di Inzaghi per 3-0 sul campo del Cagliari. Sfida questa che interessa da vicino anche la Fiorentina visto che la Lazio, tre punti avanti avanti ai viola, classifica alla mano è una rivale diretta dei ragazzi di Palladino nella corsa europea. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini