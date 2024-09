SERIE A, La Juventus supera il Genoa 3-0: bis di Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Torna al successo la Juventus: la squadra di Thiago Motta, dopo tre pareggi consecutivi per 0-0, ha battuto per 3-0 a Marassi il Genoa e si è portata in vetta alla classifica di Serie A a quota 12 punti. Decisiva una doppietta dell’ex viola Dusan Vlahovic, abile a trasformare un rigore al 48’ e a trovare poco dopo il bis (55’) su assist di Koopmeiners, e il tris siglato al 90' da Conçeiçao.

La sfida, lo ricordiamo, si è giocata a porte chiuse in virtù delle disposizioni del giudice sportivo dopo gli scontri tra tifoserie prima del derby di Coppa Italia tra Genoa e Samp di pochi giorni fa. Il Grifone, con questo ko, resta 16° a quota 5 punti: la panchina di Gilardino comincia a scricchiolare…