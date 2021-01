Una straripante Atalanta ha travolto il Benevento di Pippo Inzaghi per ben 4-1. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta sui campani grazie ai gol di Ilicic (31'), Toloi (69'), Zapata (71') e Muriel (87'). Non è bastata la rete di Sau (50'), che aveva dapprima ristabilito l'1-1. La Dea si porta ora al quarto posto in classifica con 31 punti.