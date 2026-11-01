Pioli: "La Fiorentina ha preso giocatori forti ma serve tempo. A Firenze però non c'è pazienza"

Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina, attualmente svincolato, è stato ospite negli studi di Sky Sport durante la trasmissione di Sky Calcio Club. Queste le sue parole in particolare sul periodo in viola: "Ho avuto bisogno di staccare dopo l’esperienza a Firenze in cui credevo tanto e che non è andata come speravo. Avrei avuto bisogno di qualche risultato diverso per le prestazioni che abbiamo fatto, però sicuramente le pressione che ci sono state non ci hanno permesso di esprimerci".

Pressioni derivanti dal mercato che stanno fermando anche ora i viola? “La campagna acquisti è stata sicuramente di livello, sono stati presi giocatori forti e anche di prospettiva. Ci vuole un po’ di tempo dopo aver cambiato tanto. Ci vuole pazienza ma non sempre in Italia e soprattutto a Firenze c’è questa pazienza”