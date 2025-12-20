Sarri: "Segnali dalla società sul mercato? sì, di fumo. E se parlo di arbitri mi squalificano"

Maurizio Sarri al termine della partita ha così commentato a Dazn: "Primo tempo scadente dal punto di vista tecnico, negli ultimi venti metri abbiamo fatto poco. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare". Poi sul mercato se la cava con una battuta (e una promessa): "Quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta. Segnali? Si, di fumo"

"La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica" sono invece le parole del tecnico in conferenza stampa, a chi gli chiede di prendere posizione sugli episodi arbitrali che hanno visto protagonista la Lazio nelle ultime giornate "io ho parlato una volta degli arbitri e la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario".