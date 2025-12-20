Sarri: "Segnali dalla società sul mercato? sì, di fumo. E se parlo di arbitri mi squalificano"
FirenzeViola.it
Maurizio Sarri al termine della partita ha così commentato a Dazn: "Primo tempo scadente dal punto di vista tecnico, negli ultimi venti metri abbiamo fatto poco. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare". Poi sul mercato se la cava con una battuta (e una promessa): "Quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta. Segnali? Si, di fumo"
"La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica" sono invece le parole del tecnico in conferenza stampa, a chi gli chiede di prendere posizione sugli episodi arbitrali che hanno visto protagonista la Lazio nelle ultime giornate "io ho parlato una volta degli arbitri e la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario".
Pubblicità
News
Alle 20.45 Juventus-Roma, Spalletti sceglie Openda, Gasp mette Dybala falso 9: le formazioni ufficiali
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com