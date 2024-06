SERIE A, Il Venezia è la terza promossa dalla Serie B

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Parma e Como, la terza squadra promossa in Serie A è il Venezia. I lagunari, dopo lo 0-0 dell'andata, hanno battuto la Cremonese nel doppio confronto grazie al successo per 1-0 del Penzo firmato da Chris Gytkjaer. Dopo due sole stagioni in Serie B, gli arancioneroverdi sono riusciti a tornare in massima serie. I veneti vanno a completare così, insieme a Como e Parma, la griglia di partenza della Serie A 2024-2025 che partirà il prossimo agosto.