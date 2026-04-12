Serie A, il Parma frena sull'1-1 il Napoli di Conte: a Strefezza risponde McTominay
FirenzeViola.it
Si è da poco concluso il match delle ore 15 di Serie A tra Parma e Napoli giocatosi al Tardini. La sfida è terminata sull'1-1 con il gol al primo minuto di Strefezza che è stato pareggiato al 60' dalla rete di McTominay. Gli azzurri allenati da Antonio Conte con questo punto salgono a quota 66, a -6 in classifica dall'Inter prima che stasera giocherà in casa del Como, mentre il Parma sale a quota 36, a +9 sulla Cremonese terzultima e quindi con un ampio margine sulla zona retrocessione.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Primavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi viene colpito al volto. Trasportato a Careggi
Copertina
FirenzeViolaDal lampo dell'Olimpico al buio di Londra, la Fiorentina è ancora in attesa del vero Gosens
Dagli inviatiPrimavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi viene colpito al volto. Trasportato a Careggi
Alberto PolverosiContro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Stefano PrizioConference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com