Serie A, il Parma frena sull'1-1 il Napoli di Conte: a Strefezza risponde McTominay

Serie A, il Parma frena sull'1-1 il Napoli di Conte: a Strefezza risponde McTominayFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

Si è da poco concluso il match delle ore 15 di Serie A tra Parma e Napoli giocatosi al Tardini. La sfida è terminata sull'1-1 con il gol al primo minuto di Strefezza che è stato pareggiato al 60' dalla rete di McTominay. Gli azzurri allenati da Antonio Conte con questo punto salgono a quota 66, a -6 in classifica dall'Inter prima che stasera giocherà in casa del Como, mentre il Parma sale a quota 36, a +9 sulla Cremonese terzultima e quindi con un ampio margine sulla zona retrocessione.