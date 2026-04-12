Rondinella promossa in Serie D. L'ass. Perini: "Un risultato straordinario"
Giornata storica per la Rondinella Marzocco, che questo pomeriggio è stata promossa in Serie D, vincendo con due giornate di anticipo il girone toscano di Eccellenza.
La storica squadra fiorentina ha sigillato la promozione grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro la Colligiana grazie a un gol di Saccardi realizzato al 18', festeggiando il ritorno nella categoria dilettantistica: "Si tratta di un risultato straordinario per una squadra e una società profondamente legate alla città di Firenze, che a distanza di vent’anni tornano ad affacciarsi nel massimo campionato dilettantistico italiano, riportando anche la nostra città in questa importante serie" il commento dell'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini.
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