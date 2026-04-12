Galliani sul ruolo di presidente della FIGC: "Onorato ma non accetterei. Malagò miglior nome"

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La notizia l'ha data lo stesso Adriano Galliani, contattato dal Corriere della Sera in merito alla possibilità di una sua candidatura come nuovo presidente della FIGC: "Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Il mio non è un passo indietro perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa.

Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. Alla fine ritengo che il miglior presidente della FIGC possibile, e non solo come espressione della Lega di Serie A, sia Giovanni Malagò".