Serie A, le formazioni ufficiali della sfida delle 18 tra Bologna e Lecce
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Prosegue la domenica di Serie A che, dopo le gare delle 12:30 e delle 15:00, vedrà scendere in campo alle ore 18 Bologna e Lecce al Dall'Ara. In tal senso, a pochi minuti dal fischio d'inizio, i due allenatori, Italiano e Di Francesco, hanno reso note le formazioni ufficiali con cui affronteranno il match. Questi di seguito i due schieramenti:
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
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