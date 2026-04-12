Fiorentina Primavera, sconfitta per 3-1 dei ragazzi di Galloppa con il Sassuolo

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Si è da poco concluso il match tra Fiorentina Primavera e Sassuolo giocatosi sul campo "Davide Astori" al Viola Park. La gara è terminata sul 3-1 per gli ospiti con un risultato su cui i viola hanno ben poco da recriminare. La gara si accende fin dai primi secondi: dopo appena un minuto gli ospiti trovano la via del gol con Kulla, ma l’arbitro annulla tutto assegnando una punizione alla Fiorentina. Un primo segnale che però anticipa ciò che accade poco dopo: due minuti più tardi il Sassuolo passa regolarmente in vantaggio, indirizzando subito la partita.I neroverdi trovano poi il raddoppio al 21’ con Daldum. La Fiorentina prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze grazie a Mazzeo, riaprendo momentaneamente il match.

Nella ripresa, al 68’, arriva l’episodio che cambia definitivamente l’inerzia della gara: Bertolini tenta una rovesciata ma colpisce in pieno volto Vezzosi. È necessario l’intervento dello staff medico di entrambe le squadre e il gioco resta fermo per quasi mezz’ora. Alla ripartenza, con la Fiorentina ridotta in nove uomini, il Sassuolo ne approfitta e cala il tris con il neoentrato Gjyla, chiudendo di fatto i conti.