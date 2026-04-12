Genoa, De Rossi: "Oggi andava bene anche il pari. Non siamo ancora salvi"

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L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato nel post-partita della vittoria contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stremato da questa partita. Ho un vortice di emozioni: abbiamo fatto un ottimo primo tempo per poi complicarcela nel secondo. Sarei stato anche contento di pareggiarla perché dovevamo fermare l'emorragia".

I tifosi le vorranno ancora più bene ora?: "Non parlavo tanto dei genoani, quanto del calcio. Di Francesco a Roma fare la Champions per poi essere contestato l'anno dopo, è il nostro destino. Il risultato sarà sempre tanto importante. Non è ancora finita, manca l'aritmetica. Non volevo levare un attaccante, la partita con l'espulsione è cambiata, abbiamo gestito male il possesso palla con la classica "u". Abbiamo perso palloni e lucidità e lì ho anche pensato alla voglia di non perderla".