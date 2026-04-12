Serie A, il Genoa batte 2-1 il Sassuolo: decide un gol di Ekuban
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Si è da poco concluso l'anticipo dell'ora di pranzo tra Genoa e Sassuolo, con la squadra di casa allenata da Daniele De Rossi che ha avuto la meglio sui neroverdi allenati da Fabio Grosso grazie alle reti di Malinovskyi, arrivata al 18 del primo tempo, e a quella di Ekuban, arrivata all'84' dopo il gol del momentaneo pareggio siglato al 57' da Kone. Da segnalare come a fine primo tempo siano stati espulsi sia Berardi che Ellertsson per una rissa avvenuta fuori dal campo.
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