Sassuolo, Berardi espulso contro il Genoa: Fiorentina a rischio?

Sassuolo, Berardi espulso contro il Genoa: Fiorentina a rischio?FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

Una delle notizie di giornata che potrebbero interessare maggiormente la Fiorentina arriva direttamente da Genova e in particolare dalla sfida tra il Genoa e il Sassuolo. Nel finale di primo tempo del match, terminato sul 2-1 per i padroni di casa, sono stati espulsi per una rissa avvenuta nel corridoio che porta agli spogliatoi sia Ellertsson che Berardi, arrivati alle mani sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano. Questa squalifica potrebbe costare caro ad entrambi, con Berardi che potrebbe saltare sia la prossima gara del Sassuolo contro il Como, sia la successiva in casa proprio della Fiorentina.