Viola imbattuti da 4 gare con la Lazio in Serie A: le statistiche del match

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Come sempre prima delle partite di campionato, la Lega Serie A pubblica le statistiche e le curiosità più interessanti di ogni del match del turno corrente. Ecco quelle in merito a Fiorentina-Lazio:

"I precedenti ufficiali tra le due squadre in Toscana sono 82: bilancio di 39 vittorie della Fiorentina (l’ultima 2-1, Serie A 2024/25), 21 pareggi (l’ultimo 1-1, Serie A 2018/19) e 22 successi della Lazio (l’ultimo 0-4, Serie A 2022/23). Fiorentina reduce da 4 risultati utili consecutivi contro la Lazio (al Franchi e all’Olimpico) in Serie A: 3 vittorie e 1 pareggio per i viola.

Fiorentina reduce da 2 vittorie consecutive contro la Lazio al Franchi (entrambe per 2-1): non succedeva dal 2007/08 e 2008/09, con due successi per 1-0. Per risalire invece a 3 successi di fila, bisogna tornare indietro tra le stagioni 1983/84 e 1989/90 (4 in quel caso). A partire dalla stagione 2015/16, tra i giocatori attualmente presenti nelle rose di Fiorentina e Lazio, Albert Gudmundsson è il miglior marcatore nelle sfide (al Franchi e all’Olimpico) con 3 reti segnate.

Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti da fuori area (9). Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che concede più gol nei primi 15’ della ripresa (9, come il Torino). Lazio squadra della Serie A 2025/26 che subisce meno reti negli ultimi 15’ di gara recuperi inclusi (4, come il Como). Solo Como e Inter (15 entrambe) hanno tenuto più volte la porta inviolata della Lazio (14) nella Serie A 2025/26.

Lazio squadra della Serie A 2025/26 con più espulsioni subite (7). Di fronte le due squadre della Serie A 2025/26 che subiscono in media più falli (Fiorentina 16,4 e Lazio seconda con 15,2). Tra Paolo Vanoli e Maurizio Sarri 2° incontro ufficiale: l’unico precedente il 2-2 nella gara d’andata a Roma, lo scorso 7 gennaio. Solo Nico Paz (105), ha effettuato più tiri di Moise Kean (95) nella Serie A 2025/26

Moise Kean è il giocatore della Serie A 2025/26 che è andato più volte il fuorigioco (30). Solo Kenan Yildiz (135) e Alexis Saelemaekers (102) hanno effettuato più dribbling di Dodò (99) nella Serie A 2025/26".