SERIE A, Il Napoli passa a Torino: è 2-0 azzurro

Napoli che passa a Torino, batte 2-0 la squadra di Nicola e si lancia nella corsa Champions. Decidono i gol in avvio di Bakayoko e Osimhen, con il Torino che non è praticamente mai riuscito ad impensierire davvero Meret, portiere del Napoli, pur giocando una partita coriacea. I granata restano dunque a 31 punti con una partita in meno, appaiati a Benevento e Cagliari con la Fiorentina 3 punti sopra.