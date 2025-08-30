Serie A, il Napoli la spunta al 95', anche la Roma sbanca Pisa: entrambe a punteggio pieno
La Roma sbanca Pisa 1-0 e viaggia a punteggio pieno dopo due giornate. Vittoria di misura anche questa volta (dopo l'1-0 al Bologna) perché ai giallorossi basta il gol di Soulè al 55'. L'argentino aveva realizzato una doppietta in 6 minuti a dire il vero ma il secondo gol (al 61') gli viene annullato dal Var per un fallo di mano. Gilardino ha provato a ribaltare la situazione inserendo Nzola e Cuadrado che però non hanno avuto l'effetto sperato.
Vince 1-0 contro il Cagliari anche il Napoli che dunque viaggia a braccetto in vetta alla classifica con la Roma e la Cremonese, a punteggio pieno in attesa domani di Inter e Juventus. La squadra di Conte ha però faticato più del dovuto visto che il gol di Anguissa arriva al quinto minuto di recupero.
Di seguito la classifica aggiornata (con l'* le squadre che hanno già giocato i due turni):
Cremonese 6*
Roma 6*
Napoli 6*
Inter 3
Juventus 3
Como 3*
Milan 3*
Bologna 3*
Atalanta 2*
Pisa 1*
Udinese 1
Fiorentina 1
Cagliari 1
Verona 1
Lecce 1*
Parma 1*
Genoa 1
Sassuolo 0*
Lazio 0
Torino 0
