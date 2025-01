SERIE A, Il Napoli batte il Verona 2-0: è a +4 sull’Inter

FirenzeViola.it

Finisce 2-0 per il Napoli il posticipo della 20ª giornata di campionato tra gli azzurri e il Verona: al Maradona alla squadra di Conte sono bastati l'autogol di Montipò (su tiro di Di Lorenzo) dopo appena 4' e il raddoppio a metà ripresa di Anguissa per avere la meglio sull'Hellas. Con questo risultato, il Napoli sale da solo in vetta a quota 47 punti, a +4 sull'Inter (che però ha ben due partite in meno rispetto agli azzurri) e a +5 sull'Atalanta (che ne ha una in meno). Hellas ancora al 17º posto con 19 punti.