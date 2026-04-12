Genoa-Sassuolo apre la domenica di campionato: le formazioni ufficiali

Genoa-Sassuolo apre la domenica di campionato: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Si apre con Genoa-Sassuolo la domenica di campionato. Una sfida interessante dal punto di vista viola per capire cosa farà il Grifone, coinvolto nella lotta salvezza. Queste le formazioni ufficiali:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté