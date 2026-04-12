Dagli inviati Primavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi perde conoscenza e viene trasportato a Careggi

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Attimi di paura al Viola Park nel corso della sfida tra la Fiorentina Primavera e il Sassuolo. Al minuto numero 69 Bertolini ha colpito in pieno volto Vezzosi, giocatore neroverde, nel tentativo di eseguire una rovesciata. Il giocatore ospite e rimasto svenuto a terra con il volto insanguinato ed è stato prontamente soccorso. Vezzosi ha ripreso per fortuna conoscenza ma è stato ovviamente trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Careggi. Il gioco è stato fermato per circa 15 minuti mentre Bertolini è stato espulso per gioco pericoloso. Queste le immagini del giocatore trasportato via in barella: