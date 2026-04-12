Gravina torna a parlare: "Non tirerò la volata a nessuno. Riduzione squadre? Ci ho provato"

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Lunghissima intervista concessa oggi da Gabriele Gravina al Corriere della Sera. L'ex presidente federale, dimessosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ha affrontato una moltitudine di argomenti e ha cominciato da come si comporterà nei confronti delle imminenti elezioni per il suo successore: “Non sarò regista del futuro e non tirerò la volata a nessuno. Sono convinto che le componenti mostreranno responsabilità e riusciranno a individuare un candidato che sarà in grado di coagulare il maggior numero di consensi possibili”.

Questa invece a risposta sulla possibile riduzione delle 97 squadre professionistiche in Italia: “Sono troppe sì. Negli ultimi anni ho presentato diverse proposte di riforme ma finché ci sarà il ‘diritto d’intesa’, che è un vero e proprio ‘diritto di veto’, non ci potrà essere una riduzione e una conseguente riorganizzazione dei campionati. Quando parlo dell’aiuto che la politica può offrite al calcio mi riferisco anche a questo: dare indicazioni al Coni affinché venga eliminato questo blocco”.