FirenzeViola Rincorsa Kean, tra social e terapie: punta il Palace ma spera per la Lazio

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Non sono arrivate buone notizie sul fronte Moise Kean nella giornata di ieri ma la Fiorentina spera ancora di poter ritrovare il suo attaccante con la Lazio ma ancora di più contro il Crystal Palace giovedì prossimo, vero obiettivo realistico dello staff gigliato. È una rincorsa contro il tempo per un giocatore ancora alle prese con il problema alla tibia che lo tormenta ormai da più di un mese anche perché in tutte le ultime uscite ha preso una botta proprio nel punto in cui gli fa male. L'attaccante continua il suo lavoro specializzato al Viola Park seguito da un fisioterapista e con un programma specifico per continuare ad allenarsi pur sentendo male.

Difficile recuperare con la Lazio

Esserci lunedì sera al Franchi per Kean in questo momento è altamente improbabile ma non è ancora stata presa una decisione definitiva che invece emergerà dopo la rifinitura di domani: se il classe 2000 non riuscisse ad allenarsi in gruppo come è accaduto oggi - cosa probabile - allora un suo forfait sarebbe praticamente certo. Anche perché visto il problema il vero obiettivo resta poterlo schierare in campo nelle condizioni migliori - per quanto possibile - contro il Crystal Palace giovedì per provare un'insperata rimonta dopo il 3-0 di Londra.

Il messaggio social

Nella serata di ieri Kean ha voluto rompere il silenzio che lo avvolgeva da diversi giorni mandando il solito messaggio criptico sui social. "Fallisco solo quando mi arrendo" ha scritto l'attaccante sui social mettendo a corredo qualche foto tra Nazionale e Fiorentina. Un modo per esorcizzare la delusione dell'esclusione dal Mondiale oppure per dire a tutti che sta tornando? Qualcuno ha addirittura immaginato che potesse essere la carica per provare a ribaltare il Crystal Palace giovedì al Franchi. Ipotesi quantomeno fantasiosa, anche se nel calcio e con Moise Kean tutto è possibile.