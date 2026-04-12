L'Union Berlino fa la storia: scelta per la prima volta un'allenatrice nei top 5 campionati europei
In Germania si fa la storia. Per la prima volta in assoluto nei top 5 campionati europei, la panchina di una squadra maschile è stata affidata a una guida tecnica femminile. Si tratta dell'Union Berlino, che aver esonerato Steffen Baumgart, ha ufficializzato l'ingaggio di Marie-Louise Eta fino al termine della stagione. Una decisione storica, annunciata così dai tedeschi:
"La squadra maschile dell'FC Union Berlin affronterà la fase finale della stagione, e la lotta per evitare la retrocessione dalla Bundesliga, sotto la guida sportiva di Marie-Louise Eta, già allenatrice dell'Under 19 e futura allenatrice della prima squadra femminile dell'Union. L'allenatore capo Steffen Baumgart e gli allenatori assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna sono stati sollevati dai loro incarichi oggi, sabato".
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