Domani l'Assemblea di Lega per le elezioni FIGC. Ulivieri: "Valutiamo un ex calciatore"

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Quella di domani sarà una giornata molto importante per il futuro del calcio italiano. I club di Serie A si riuniranno negli uffici milanesi della Lega per un argomento troppo delicato: cercare una sintesi e sostenere una candidatura precisa nell’elezione del presidente Figc del 22 giugno. Alcuni dei grandi club sono concordi su Giovanni Malagò. Per la Lega è determinante che il candidato scelto si impegni a sostenere in Consiglio federale le richieste dei club al governo. E per parlare di tutto questo, a La Gazzetta dello Sport ha concesso un'intervista Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori: "Abbiamo parlato con l’Associazione calciatori perché vorremmo anche fare le cose insieme. Sono state chiacchiere fra gente appassionata del lavoro che fa guardando un po’ i nomi usciti sui giornali. Detto questo, si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio".

Questa la risposta sulle possibili candidature di Paolo Maldini o Demetrio Albertini: Per "Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto".