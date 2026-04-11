La classifica di Serie A dopo gli anticipi: bagarre Champions e salvezza
Giornata importante per la classifica di Serie A che in attesa delle partite della domenica e di lunedì ha visto dei risultati importanti. In chiave Champions per esempio, perché la vittoria della Juventus lancia i bianconeri di Spalletti al quarto posto momentaneo in attesa del Como. Ma anche per la lotta salvezza, dove la vittoria del Cagliari contro la Cremonese ha portato i sardi a scavalcare la Fiorentina e riprendersi il quint'ultimo posto, lasciando invece i lombardi al terzultimo in attesa del Lecce.
Questa la classifica momentanea della Serie A:
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (31)
12. Torino 39 (32)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
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