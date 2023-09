SERIE A, Il Frosinone pareggia a Salerno: 1-1 all'Arechi

FirenzeViola.it

Finisce 1-1 tra Frosinone e Salernitana in Campania, nella prima partita del 5° turno di Serie A. I ciociari, che giovedì prossimo affronteranno la Fiorentina in casa, partono meglio e passano in vantaggio con Romagnoli dopo 12' e poi vanno anche vicini al raddoppio. Poi i granata entrano nel secondo tempo con un altro piglio e pareggiano al 52' con Jovane Cabral, non centrando però ancora la prima vittoria in stagione. Salernitana che resta in zona salvezza con 3 punti, Frosinone che invece si piazza momentaneamente quinto a 8 punti.