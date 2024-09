SERIE A, Il Como ribalta 3-2 l'Atalanta nel secondo tempo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude con un netto 2-3 il recupero tra Atalanta e Como. I primi 3 punti in Serie A (risultato che mancava da maggio 2003) del progetto guidato da Fabregas arrivano proprio nel derby lombardo, con la squadra neopromossa letale nel ribaltare il punteggio nei primi 12 minuti della ripresa, dopo il gol di Zappacosta nel primo tempo. Strefezza, Nico Paz (con una deviazione decisiva di Kolasinac) e Fadera sono i mattatori comaschi che affondano la squadra di Gasperini, che ci prova fino all'ultimo secondo realizzando un rigore con Lookman, che, reduce dall'impegno in Champions, rimane a quota 6 in campionato, al pari di Fiorentina e Bologna.