SERIE A, Il Cagliari sbanca Empoli. Pari Frosinone-Lecce

Il Cagliari conquista la prima vittoria stagionale in trasferta e lo fa con due tiri in porta in 90 minuti. Cinica e a tratti fortunata la squadra di Ranieri contro l'Empoli, ko per la prima volta dall'avvento di Nicola in panchina. Successo pesantissimo per i sardi e toscani che tornano a vedere le streghe in classifica.

Pareggiano invece Frosinone e Lecce. Finisce 1-1, Cheddira aveva aperto le marcature e Krstovic ha messo tutto in parità.